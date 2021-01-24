Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te soğuk havaya rağmen bir kişi kahvesini yudumlayarak buz gibi suya atlayarak yüzdü.

Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya bölgesinde kamp kuran İbrahim Yücel isimli genç, sıfırın altında eksi 10 derece sıcaklığı bulunan buz gibi suya atlayarak yüzdü. Şelalenin yanına kurduğu masada oturan genç kahvesini yudumladıktan sonra üzerindeki bornozunu çıkararak kendini buz gibi su atarak yüzdü. O anları ise yanındaki arkadaşı videoya çekerek kayda aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.