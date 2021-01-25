Karabük’te yaban hayvanları unutulmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem bırakırken yaban hayatın korunması ve devamlılığı için yem bırakma çalışmalarının kış sezonu süresince devam edeceği belirtildi.

Öte yandan kent merkezinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.