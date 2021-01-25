KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla tam teşekküllü yerleşkesine kavuştu.

TOBB TB MYO küresel salgın hastalık Covid19 süreci sonrası üniversitelerin eğitimöğretime açılması ve akademik yılın yeniden başlamasıyla yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayacak.

İnşaatı ve yenileme çalışmaları tamamlanan 46 bin metrekarelik yerleşkede bulunan Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni yerleşkesine geçtiğimiz günlerde taşındı. Yenileme çalışmaları tamamlanan; yeni atölye binası, itfaiye binası, yangın kulesi, akademisyen odaları, yemekhane, kantin ve sosyal alanların da eklenmesiyle hazır hale gelen TOBB TB MYO, akademik faaliyetine Karabük Birinci Organize Sanayi Bölgesinde (KARORSAN) içinde yer alan bölgede başladı.

Modern bina ve atölyeler öğrencileri bekliyor

KBÜ TOBB TB MYO yeni yerleşkesinde ana idari binası 4 kattan oluşuyor. 13 bin 648 metre kare kapalı alana sahip yerleşkede sınıflar, amfi, toplantı salonları, teknik resim çizim sınıfları, bilgisayar ve kimya laboratuvarları, kütüphane, idari faaliyetlerin yerine getirildiği odalar, güvenlik hizmet odaları, bekleme salonları yer alıyor.

Atölyelerin bulunduğu bina dört kattan oluşmakta. Bu binada “Temel İmalat Atölyesi, Makine Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Metalürji Atölyesi, Otomotiv Atölyesi, Otobüs Kaptanlığı Atölyesi, İklimlendirme ve Soğutma Atölyesi, Gaz Tesisatı Atölyesi, Elektrik Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Pnömatik Atölyesi, Kontrol ve Otomasyon Atölyesi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Atölyesi, Takımhane ve Depolar” ayrı ayrı yer alıyor.

Sadece Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ait olan bina ise iki kattan oluşmakta ve yanında üç katlı yangın kulesi de bulunmakta.

Akademik personel çalışma odalarının, öğrenci yemekhanesinin ve kantinin bulunduğu ortak yaşam alanı sağlayan iki katlı bina daha mevcut yerleşke içinde yer alıyor. Akademik personel çalışma odalarının bulunduğu binadan, idari binaya sınıfların olduğu katlara ve oradan da atölyelerin bulunduğu binaya direk geçişi sağlayan kapalı tüp geçit de bulunmakta binaların birbirleriyle bağlantısını sağlıyor.

TOBB TB MYO, öğrencilerin almış olduğu teorik eğitimlerin yanında, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek uygulama geçireceği atölye ve laboratuvar alanlarına da sahip. Meslek Yüksekokulunda 7 aktif bölüm bulunmakta. Bu bölümler içerisinde “Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik ve Otomasyon Bölümü, Ulaştırma Hizmetleri Bölümleri” bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsamında, ikinci öğretimlerle birlikte toplam 14 aktif programa sahip. Hali hazırda 2 bin 118 öğrencisi bulunan TOBB TB Meslek Yüksekokulu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kaliteli personellerin yetişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar iş hayatına, sanayiye, hizmet sektörüne, ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunacak. Mezunlarının en hızlı ve en kolay iş bulan ilk 20 devlet üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi, sahip olduğu olanakları ve hemen hemen her bölümde uygulamaya dayalı eğitim anlayışıyla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmeye devam edecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinin hayırlı olmasını dileyerek TOBB TB MYO’nun sahip olduğu modern imkanlarla atölyelerin öğrencilere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Rektör Polat burada aldığı kaliteli ve uygulamaya yönelik eğitimle mezun olacak öğrencilerin ülkemize önemli katkılar sunacağını belirtti.

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