KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

İHA

KBÜ TOBB TB MYO yeni binasında eğitime hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB TB MYO) iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla tam teşekküllü yerleşkesine kavuştu.
TOBB TB MYO küresel salgın hastalık Covid19 süreci sonrası üniversitelerin eğitimöğretime açılması ve akademik yılın yeniden başlamasıyla yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayacak.
İnşaatı ve yenileme çalışmaları tamamlanan 46 bin metrekarelik yerleşkede bulunan Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni yerleşkesine geçtiğimiz günlerde taşındı. Yenileme çalışmaları tamamlanan; yeni atölye binası, itfaiye binası, yangın kulesi, akademisyen odaları, yemekhane, kantin ve sosyal alanların da eklenmesiyle hazır hale gelen TOBB TB MYO, akademik faaliyetine Karabük Birinci Organize Sanayi Bölgesinde (KARORSAN) içinde yer alan bölgede başladı.
Modern bina ve atölyeler öğrencileri bekliyor
KBÜ TOBB TB MYO yeni yerleşkesinde ana idari binası 4 kattan oluşuyor. 13 bin 648 metre kare kapalı alana sahip yerleşkede sınıflar, amfi, toplantı salonları, teknik resim çizim sınıfları, bilgisayar ve kimya laboratuvarları, kütüphane, idari faaliyetlerin yerine getirildiği odalar, güvenlik hizmet odaları, bekleme salonları yer alıyor.
Atölyelerin bulunduğu bina dört kattan oluşmakta. Bu binada “Temel İmalat Atölyesi, Makine Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Metalürji Atölyesi, Otomotiv Atölyesi, Otobüs Kaptanlığı Atölyesi, İklimlendirme ve Soğutma Atölyesi, Gaz Tesisatı Atölyesi, Elektrik Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Pnömatik Atölyesi, Kontrol ve Otomasyon Atölyesi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Atölyesi, Takımhane ve Depolar” ayrı ayrı yer alıyor.
Sadece Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ait olan bina ise iki kattan oluşmakta ve yanında üç katlı yangın kulesi de bulunmakta.
Akademik personel çalışma odalarının, öğrenci yemekhanesinin ve kantinin bulunduğu ortak yaşam alanı sağlayan iki katlı bina daha mevcut yerleşke içinde yer alıyor. Akademik personel çalışma odalarının bulunduğu binadan, idari binaya sınıfların olduğu katlara ve oradan da atölyelerin bulunduğu binaya direk geçişi sağlayan kapalı tüp geçit de bulunmakta binaların birbirleriyle bağlantısını sağlıyor.
TOBB TB MYO, öğrencilerin almış olduğu teorik eğitimlerin yanında, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek uygulama geçireceği atölye ve laboratuvar alanlarına da sahip. Meslek Yüksekokulunda 7 aktif bölüm bulunmakta. Bu bölümler içerisinde “Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik ve Otomasyon Bölümü, Ulaştırma Hizmetleri Bölümleri” bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsamında, ikinci öğretimlerle birlikte toplam 14 aktif programa sahip. Hali hazırda 2 bin 118 öğrencisi bulunan TOBB TB Meslek Yüksekokulu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kaliteli personellerin yetişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar iş hayatına, sanayiye, hizmet sektörüne, ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunacak. Mezunlarının en hızlı ve en kolay iş bulan ilk 20 devlet üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi, sahip olduğu olanakları ve hemen hemen her bölümde uygulamaya dayalı eğitim anlayışıyla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmeye devam edecek.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinin hayırlı olmasını dileyerek TOBB TB MYO’nun sahip olduğu modern imkanlarla atölyelerin öğrencilere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Rektör Polat burada aldığı kaliteli ve uygulamaya yönelik eğitimle mezun olacak öğrencilerin ülkemize önemli katkılar sunacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Köse haftaya esnaf duası ile başlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Köse haftaya esnaf duası ile başlamaya devam ...
Karabük’te yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Karabük’te yaban hayvanları unutulmadı
Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı
YEREL HABERLER Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı
KARÇEL’den üretim rekoru
YEREL HABERLER KARÇEL’den üretim rekoru
Ateşi benzinle harlaması faciaya neden oluyordu Gençlerin benzinle oyunu az daha faciayla son buluyordu
YEREL HABERLER Ateşi benzinle harlaması faciaya neden ...
Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi Tilkinin tavuğunu kaptığı anları cep telefonuyla görüntüledi
YEREL HABERLER Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi Tilkinin ...
Kış şartları ve Covid-19 kısıtlamaları sokak hayvanlarını zor durumda bırakıyor Safranbolu ilçesinde kaymakamlık, belediye ve DASKUT sokak hayvanları için bir araya geldi
YEREL HABERLER Kış şartları ve Covid-19 kısıtlamaları sokak ...
Boş yolda kamyonet ile otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Boş yolda kamyonet ile otomobil çarpıştı
Jandarma ekipleri, yaşlıları çocukları ve torunları ile görüştürdü
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, yaşlıları çocukları ve torunları ...
Karabük'te göletler buz tuttu 
YEREL HABERLER Karabük'te göletler buz tuttu 
Bir dönem Süper Lig’de oynayan Shelton, ALS hastalığı ile olan savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Bir dönem Süper Lig’de oynayan Shelton, ALS hastalığı ...