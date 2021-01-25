Keltepe Kayak Merkezi’nde sömestr yoğunluğu yaşanıyor Tatili fırsat bilen Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

Karabük'te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi geçtiğimiz hafta yeni tip korona virüs ( Covid19) tedbirlerine uygun olarak kayak sezonunu açmıştı.

Hafta sonu kısıtlamalarının ardından ve okulların 3 haftalık karne tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların akın ettiği kayak merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Yaz ve kış turizmi ile önemli bir destinasyon olması hedeflenen ve günübirlik kayak hizmeti bulunan tesis, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle hizmet veren iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde hem büyükler hem de küçükler soğuk havaya rağmen kızaklarla eğlencenin tadını çıkarmaya başladı.

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