Karabük'te trafiğe kayıtlı 67 bin 165 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 Aralık ayında Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı son iki ayda 219 artarak 66 bin 165 olduğu bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.

Karabük’te 2020 yılı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 67 bin 165 araçtan, 41 bin 255’i otomobil, bin 684'ü minibüs, 581'i otobüs, 9 bin 730'u kamyonet, 3 bin 53'ü kamyon, 4 bin 635’i motosiklet, 5 bin 966’sı traktör, 261'i de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının Aralık ayı sonu itibarıyla 159 bin 177 olurken, Bartın’da ise 52 bin 836 oldu.

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