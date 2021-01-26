Bitkin haldeki baykuş koruma altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te, bitkin halde bulunan baykuş koruma altına alındı.

Karabük merkeze bağlı Kayı köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince yol kenarında kış koşullarından etkilenerek bitkin halde donmak üzere baykuş bulundu.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.