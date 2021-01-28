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Karabük’te 10 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı İstanbul’dan gelenlerin test sonucu pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

İHA

Karabük’te 10 vakanın görüldüğü köy karantinaya alındı İstanbul’dan gelenlerin test sonucu pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü birden fazla korona virüs vakasının görülmesinin ardından karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Soğanlı köyünde 10 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Karabük Valiliği, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tamamının 10 gün süreyle karantina altına alındığını açıkladı. Köye girişçıkışlar jandarma ekipleri tarafından izne bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul'dan köye gelen iki kişinin rahatsızlanarak hastaneye başvurmasının ardından test sonucu pozitif çıktığı ve temasta bulundukları 8 kişinin de yaptırdıkları testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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