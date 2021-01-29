Kaymakam Erdem’den hane ziyaretleri

Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yenice İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, ilçede hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Erdem, Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zübeyde Yıldız ile birlikle hane ziyaretlerinde, aile bireyleri ile tek tek sohbet ederek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Aileler Kaymakam Erdem’in ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.