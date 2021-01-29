Yenice İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Yenice İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem Başkanlığında toplandı.

Kaymakam Erdem’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, kurumların komisyon üyelerine yaygın eğitim ile yaptıkları çalışmalarını anlatan sunumu ile devam etti.Kaymakam Yasin Erdem, halkın bilinçlendirilmesi için yaygın eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu, ilçenin coğrafi özellikleri bakımından ıhlamur, hayvancılık, arıcılık, ahşap ile ilgili kursların açılmasından dolayı memnun olduğunu, bu kursların tekrardan açılmasının gerekliliğini, Yenice’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne destek olmaları gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı da kısa bir konuşma yaparak, Yenice Halk Eğitim Merkezi’nin okullarda örgün eğitimin dışına çıkmış öğrencilerin eğitimlerinin takibi için Açık Öğretim Kurumları faaliyetlerinin önemli olduğunu ve bu öğrencilerin gelişimlerinde pay sahibi olduğunu belirtti.

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