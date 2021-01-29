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İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek Kaderine terk edilen Kent Ormanı’nda çalışmalar başladı

İHA

İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek Kaderine terk edilen Kent Ormanı’nda çalışmalar başladı

Karabük’te içerisinde bulunan tesislerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılıp parçalanması ile kaderine terk edilen Kent Ormanı yeniden başlayan çalışmalarla kentin gözde yerlerinden biri haline gelecek.
Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı’nın içler acısı halini geçtiğimiz haftalarda İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber gündeme getirmişti. Alkoliklerin ve uyuşturucu kullananların uğrak mekanı olan ve kaderine terk edilen harabe görüntüsü halkın tepkisine neden oldu. İçerisindeki spor aletleri, tesisler ve doğayı izleme kuleleri ile kentin gözde yerlerinden olan Kent Ormanı için Karabük Belediyesi harekete geçti. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından harabeye dönen Kent Ormanı, imzaların atılmasıyla belediyeye devredildi.
Devir işlemlerinin ardından Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dün çevresi çöp ile dolan orman içerisinde temizlik ve budama çalışmalarına başlarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilip kullanılmaz hale gelen tesislerin yıkımına başladı.
Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Emin Ünal ile birlikte Kent Ormanı’nda incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kısa sürede tesisin şehir parkı gibi modern bir hale getirilerek halkın hizmetine sunulması için talimat verdi.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vergili, “Bildiğiniz gibi burası benim belediye başkanı seçildiğimde belediyemize aitti. Ama daha sonra Osman Kahveci Bey döneminde önce restore edip belediyeye verelim dediler, sonradan da bir şekilde birilerine ihale ile verdiler. Şuanda her taraf harabe, kimse ilgilenmemiş, burası mahalle sakinlerinin ve Karabüklülerin şikayetçi olduğu bir bölge oldu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde burayı kiralamaya karar verdik” diye konuştu.
Kent Ormanı’nı en kısa sürede vatandaşların en güzel şekilde kullanabileceği, temizliği yapılan, bakımı yapılan bir hale getireceklerini belirten Vergili, “Vatandaşlarımız gecegündüz yürüyüşlerini ve pikniklerini güvenli bir şekilde yapabilecek. Alan 370 dönümlük büyük bir alan, mimarlarımız çalışacak ve neler yapabileceğimize karar verecek. Burası daha önce bizde olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama herkes buraya Karabük Belediyesinin eli değdiğinde ne hale geldiğini en kısa sürede görecek. Pandemi süreci bitmese bile Karabüklülere bu yaz burada çaylarını içireceğiz. Çünkü burası çok büyük bir alan ve Karabük’ün yarısı bile buraya gelse aralarında 5 metre mesafe olur” dedi.
Kent Ormanı, yapılacak olan ışıklandırma, güvenli yürüyüş parkuru, kafeleri, seyir terası, göleti, çocuk parkları, kamelyaları ve diğer üniteleriyle şehrin yeni cazibe merkezi olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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