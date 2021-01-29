Başpolis memuru kansere yenik düştü Emniyet teşkilatının acı günü

Karabük’te görev yapan Başpolis Memuru Selfet Budak (47), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Başpolis Memuru Selfet Budak (47) bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Özel Medikar Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Budak için Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camii'inde tören düzenlendi.
Evli ve iki çocuk babası olan Budak törenin ardından gönderildiği memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.
Selfet Budak’ın Karabük İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Nazimiye İlçe Emniyet Amirliği kadrosuna ataması yapıldığı öğrenildi.
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