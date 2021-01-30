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Karabük’te 482 kişiye 840 bin 176 TL idari para cezası kesildi

İHA

Karabük’te 482 kişiye 840 bin 176 TL idari para cezası kesildi

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2020 yılında korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 482 kişiye 840 bin 176 TL idari para cezası uyguladı.
Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Albay Bahtiyar Yılmaz’dan 2020 yılı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.
Vali Gürel, İl Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzalayarak Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz ile komutanlık makamında bir süre görüştükten sonra İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinde de hazır bulunduğu toplantıya geçti.
Albay Bahtiyar Yılmaz korona virüs tedbirleri kapsamında 239 olayda 482 şüpheliye 840 bin 176 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışıp 2 bin 850 işyerinde 12 bin 639 kişiye maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yapılarak İSDEM sistemine girildiğinden bahsetti.
Yılmaz, 2020 yılı içerisinde sorumluluk bölgesinde bin 845 olayın yaşandığını, bu olayların 1’i terör, bin 549’u asayiş, 80’i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, 15’i siber, 6’sı göç, 64’ü trafik ve 130’u cezaevi olarak gerçekleştiğini söyledi.
Yılmaz, olayların aydınlatılma oranında ise terör olaylarının yüzde 100’ünün, asayiş olaylarının yüzde 99’unun, Kaçakçılık ve Organize Suçların yüzde 100’ünün, siber suçların yüzde 73’ünün, göç olaylarının yüzde 100’ünün, trafik suçlarının yüzde 100’ünün ve cezaevi olaylarının yüzde 100’ünün aydınlatıldığını ifade etti.
Malvarlığına karşı işlenen suçların geçen yıla göre yüzde 2 azaldığını kaydeden Yılmaz, 2020 yılında hırsızlık olaylarında geçen yıla nazaran yüzde 30’luk bir düşüş olduğunu, aydınlatma oranının yüzde 80 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Jandarma Teşkilatının bu süreçte gerçekleştirdiği görevin çok önemli ve kutsal olduğunu ifade eden Vali Gürel, “Jandarmamız sorumluluk bölgesinde asayiş olaylarının önlenmesinde büyük bir görev üstleniyor aynı zamanda bu görevinin yanı sıra özellikle bu dönemde büyüklerimizin hal ve hatırını sorup onlara yardım ederek görevini bir üst seviyeye çıkartıyor. Bu anlamda devletimizin şefkat yüzü olmaya devam ediyor. İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz başta olmak üzere tüm personele görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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