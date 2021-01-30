Karabük’te bin 673 sivil mimarlık örneği yapı bulunuyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte ziyaretlerini sürdürüyor. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gürel, çalışmalar hakkında Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu'dan brifing aldı.

Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu, kuruluş ve görevleri hakkında bilgiler vererek başladığı sunumda, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü üyeleri, tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli taşınmazlar, bölge müdürlüğü çalışma alanında bulunan sit alanları, taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında yıllar itibariyle yapılan proje uygulama yardım tutarları, personel, araç ve bina bilgileri hakkında bilgi verdi.



"Bin 673 sivil mimari örneği yapı mevcut"

2020 yılında yürütülen faaliyetler ve yapılan işlemler ile projeleri onaylanan tescilli taşınmaz kültür varlıkları hakkında Vali Gürel’i bilgilendiren Sucu, Karabük ilinde bin 673 sivil mimarlık örneği yapı, 73 camii, 38 köprü, 152 çeşme, 123 arkeolojik sit alanı 9 adet kentsel sit alanı olduğunu ifade etti.

Sucu, 2020 yılında 37 toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda 730 karar alındığını, kararların 473 adedinin Karabük iline, 142 sinin Bartın iline ve 113’ünün ise Zonguldak iline ait kararlar olduğunu belirtti.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2020 yılında Proje Uygulama Yardım Tutarının 808 bin 299 TL olduğunu ifade eden Sucu, yine aynı yönetmelik kapsamında 2020 yılında 24 projeye ise 380 bin TL destek sağlandığını kaydetti.

Sucu, bölge müdürlüğü olarak 72 adet restorasyon projesinin onaylandığını, 130 taşınmazın tescil edildiğini, restorasyonu tamamlanmış 13 adet taşınmazın projeye uygun olarak bitirildiğine Koruma Kurulunca karar verildiğini hatırlatarak, Covid19 pandemisi sebebiyle 2 adet kurul toplantısının video konferans yolu ile online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte bulunan tarihi mekanlarımızı geleceğe en iyi şekilde aktarmak için gereken her şeyin yapılacağını belirten Vali Fuat Gürel, Bölge Müdürü Mustafa Sucu, kurul üyeleri ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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