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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Sarı'dan mutasyonlu korona virüs açıklaması

İHA

İl Sağlık Müdürü Sarı'dan mutasyonlu korona virüs açıklaması

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kent genelinde mutasyonlu korona virüse rastlanılmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük'te şuana kadar mutasyonlu korona virüse rastlanmadığını ifade ederek, "Ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmiyor tabi ki. Şuana kadar 17 ilde görülmüş olması bizde de her an görülebileceği anlamını taşıyor" dedi.
Laboratuvarda yüksek titrede pozitiflik gösteren her numuneyi ve yurt dışı öyküsü bulunan hastalardan alınan numunelerin tamamını mutasyonlu virüslerin tespit edilmesinde kullanılan kitlerle çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sarı, "Çok şükür şuana kadar mutasyonlu virüs tespit etmedik. Ancak ister mutasyonlu olsun ister olmasın Covid19 hastalığı devam ediyor. Vakalar tam azaldı derken, tekrar artış trendine girebiliyor. Son günlerde Ovacık ve Yenice ilçelerimizin köylerinde alınan karantina kararları da bunun göstergesi" ifadelerine yer verdi.

Okulların 3 haftalık sömestr tatiline girmesiyle birlikte birçok ailenin memleketine gittiğini belirten Sarı, "Bizim ilimize gelen hemşehrilerimiz de var. Bu hareketliliğin hastalığın tekrar artış göstermesine yol açmış olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bir de vakalar çok azalmış söylentilerinin yol açtığı rehavet var. Bu nedenle kesinlikle herhangi bir esneklik göstermeden tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı çalışmalarımız iyi gidiyor. Ülkemize son gelen 10 milyon dozluk aşı henüz illere dağıtılmadı. Bu aşılar da illere ulaştığında aşı faaliyetlerimiz daha da hız kazanacak. Tünelin ucunda ışık görünmüşken yeni bir dalgaya fırsat vermeyelim" açıklamalarına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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