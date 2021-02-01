Karabüklü öğrenci öykü kategorisinde Türkiye ikincisi oldu

Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ada Berra Özdemir ‘Enerji Verimliliği’ konulu yarışması öykü kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği içerisinde Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından "Enerji Verimliliği" konulu yarışma düzenlendi.Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ada Berra Özdemir, Türkçe Öğretmeni Selma Tülümen danışmanlığında katıldığı yarışmanın öykü kategorisinde Türkiye 2.’si oldu

Karabük Atatürk Ortaokulu Müdürü Gökhan Berat, Müdür Yardımcısı Özge Çorbacı ve yarışmada dereceye giren Ada Berra Özdemir ile ailesi İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ı ziyaret etti.

Akbaş, Özdemir’i başarısından dolayı tebrik ederek bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif başarının da önemli olduğunu belirten Akbaş, “Öncelikle Karabük Eğitim Ailesi adına gösterdiği başarıdan dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, öğrencimizin yakaladığı başarıda emeği bulunan danışman öğretmenimiz Selma Tülümen başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimizin ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Akademik başarıda Karabük ili olarak Türkiye eğitim sistemi içerisinde belli bir yere sahip bir iliz ve gelenekselleşmiş başarılı sonuçlarımız var. Öğrencilerimizi akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere de yönlendiriyor ve öğrencilerimizin bu manada topyekun gelişme sağlamaları açısından da yoğun bir çaba harcıyoruz. Başarı tesadüf değildir. Bu salgın döneminde uzaktan eğitimle devam ettiğimiz bu süreçte bile müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kitap okuma etkinlikleri, kitap söyleşileri, öğrenci ve öğretmen buluşmaları, rehberlik videoları gibi tüm birimlerimize hitap eden çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. İşte öğrencimizin Türkiye çapında kazandığı bu başarıda okul bazında, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen projelerin büyük etkisi vardır. Meyvelerini almaya başladık ve İnşallah devamı gelecektir. Okuyan, algılayabilen, yorumlayan ve çözüm üretebilen bir gençlik çocuklarımız açısından en büyük yatırımımızdır" ifadelerine yer verdi.

Akbaş, yarışmada derece elde eden Özdemir’e kitap hediye etti.

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