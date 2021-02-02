Kaymakam Türköz şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Düzce Köyü ve Kadıbükü Köylerinde, şehit Coşkun İşleyen ve Ahmet Şanlı’nın ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özyavuz’da yer aldı.

İlk ziyaretini Düzce Köyünde Şehit Coşkun İşleyen’in anne babası Münevver ve Rüştü İsmail İşleyen’e sonrasında Kadıbükü Köyünde Şehit Ahmet Şanlı’nın annesi Suna Şanlı’ya yapan Kaymakam Türköz şehit aileleriyle uzun süre sohbet etti.

Pandemi süreci dolayısıyla ailelerin sağlık tedbirleri sebebiyle sıklıkla ziyaretlerini gerçekleştiremediğini belirten Türköz, bir dertlerinin, sıkıntılarının olması durumunda devletin tüm imkanlarıyla hizmetlerinde olduğunu ailelere iletti.

Kaymakam Türköz ziyaretlerinin ardından şehit ailelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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