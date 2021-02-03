2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Pendikspor: 3

Sibirya soğukları yaşanıyor ama... -30'da bile donmuyor

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 21. haftada konuk ettiği Pendikspor’a 30 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Özer Özden xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Aykut Küçük xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Ömer Faruk xx, Sezer xx, Furkan xx, Serkan xx (Ali Kemal dk. 70 x), Berk xx, Ömer Çelik xx (Muhammed dk. 78 x), Emre xx, Doğukan xx (Ahmet Yusuf dk. 84 ?), Ömer Faruk Yaylacı xx

Pendikspor: Emre xx, Mahmut xx, Erdinç xx, Özgür xx, Gökhan xx (Kerem dk. 46 xx), Denis xx, Berat xx, Kadir xx (Behlül dk. 70 xx), Göksu xx (Yaser dk. 71 x), Ömer Can xx (Atakan dk. 85 ?), Atakan xx (Umut dk. 46 x)

Goller: Göksu (dk. 56), Behlül (dk. 76), Berat (dk. 90+2) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Muhammet Emin (dk. 88) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Sezer, Arda, Ahmet Yusuf (Karabükspor), Kerem, Yaser (Pendikspor)

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