2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Pendikspor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 21. haftada konuk ettiği Pendikspor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Özer Özden xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Aykut Küçük xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Ömer Faruk xx, Sezer xx, Furkan xx, Serkan xx (Ali Kemal dk. 70 x), Berk xx, Ömer Çelik xx (Muhammed dk. 78 x), Emre xx, Doğukan xx (Ahmet Yusuf dk. 84 ?), Ömer Faruk Yaylacı xx
Pendikspor: Emre xx, Mahmut xx, Erdinç xx, Özgür xx, Gökhan xx (Kerem dk. 46 xx), Denis xx, Berat xx, Kadir xx (Behlül dk. 70 xx), Göksu xx (Yaser dk. 71 x), Ömer Can xx (Atakan dk. 85 ?), Atakan xx (Umut dk. 46 x)
Goller: Göksu (dk. 56), Behlül (dk. 76), Berat (dk. 90+2) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Muhammet Emin (dk. 88) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Sezer, Arda, Ahmet Yusuf (Karabükspor), Kerem, Yaser (Pendikspor)
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