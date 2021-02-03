225 yıllık Demirciler Çarşısı’nda mesleklerini sürdürmenin gururunu yaşıyorlar

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son 4 demirci ustası 225 yıllık Demirciler Çarşısı'nda mesleklerini devam ettirmenin gururunu yaşıyor.

Osmanlı Padişahlarından 3. Selim’in Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796'da yaptırılan tarihi Demirciler Çarşısı, aradan geçen 225 yıla rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Kurulduğunda 40 demirci dükkanının yer aldığı ve 1924 yılında 105 dükkana çıkan tarihi çarşıda demirci ustalarının iş yerlerini tek tek kapatmasıyla yalnızca 4 usta kaldı.

18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan tarihi Safranbolu Evleri ve konaklarına kilitleri, tokmakları ve demir süslemelerinin yanı sıra Osmanlı tarihini anlatan filmlerde kullanılan kılıç, kalkan, miğfer gibi değişik malzemeler de yapan az sayıdaki demirci ustaları 225 yıllık çarşıda mesleklerini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Akçasu deresinin iki yakasına kurulan ve sıcak, soğuk demircilik el sanatlarının üretildiği tek lonca olan Demirciler Çarşısı turistlerin ilgisini çekiyor.

Safranbolu’da her mesleğin kendilerine göre arastaları olduğunu aktaran UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Özdemir, “Onlardan biri de demirciliktir. Diğer meslekler orijinalliklerini kaybedip, hediyelik eşya olarak kullanılmaya devam ediyor” dedi.

Demircilik mesleğinin artık tükendiğini ifade eden Özdemir, yapılan ürünlerin ikiüç asırlık olduğunu belirtti.

Tarihi Demirciler Çarşısı hakkında bilgi veren Özdemir, ecdadın yaptığı eserleri bugüne taşıyıp devam ettirdikleri için mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi.

“Benim için gurur verici”

İki yıl önce baba mesleği için işi başına geçen 24 yaşındaki Cihan Ünal, kendisinden sonra demircilik mesleğini yürütecek kimsenin olmadığını dile getirerek, “Bu işi severek yapıyorum, devam ettirmek istiyorum. 225 yıldır Demirciler Çarşısı olarak kullanılan bir yerde halen devam ediyoruz. Bu mesleğin son temsilcileri olarak biz varız. Şuan günümüzde 4 kişi var. Ondan sonra gelecek olan yok. En genç ben varım. Diğerlerinin hepsi 50 yaş üzerinde. Tek genç temsilci ben varım. Bu benim için gurur verici” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.