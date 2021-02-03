Karabük Belediyesi kiracılarına yüzde75 indirim yaptı

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Karabük Belediye Meclisi gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.

Karabük Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ahmet Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Covid19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracıları ile ilgili güzel kararlar alındı. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kiracılara yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı.

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