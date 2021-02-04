TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Gökkaya atandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Hasan Gökkaya atandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan, COVİD19 münasebetiyle yeni ve modern binasında hizmete girmesi beklenen, Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na atama gerçekleştirildi. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla Türkiye ve Karabük Sanayisine katkısı sağlaması düşünülen TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Gökkaya getirildi.

Rektör Danışmanlığının yanı sıra 20152017 yılları arasında Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı da yapan Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), İmalat ve Mühendislik, Geleneksel ve Geleneksel Olmayan İmal Usulleri, İşlenebilirlik, Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması konularında yaptığı çalışmalarının yanı sıra, Mühendislik Bilimleri alanında uluslararası ve ulusal çok sayıda makale, bildirileri ve kitaplara da sahip.

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