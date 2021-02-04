Karabük’ün nüfusu binden 19,7 gerileyerek 243 bin 614 oldu

TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2020 sonuçlarına göre Karabük’ün nüfusu 8 yıl aradan sonra bir önceki yıla göre binde 19.7 oranında gerileyerek 243 bin 614’e geriledi.

Türkiye nüfusu, 2019 sonuçlarına göre 83 milyon 614 bin 362 kişi olurken, Karabük’te ise 2019 yılında 248 bin 458 olan nüfus 4 bin 844 düşerek 243 bin 614’e geriledi. Karabük’ün genel nüfusunun 121 bin 875’i erkek nüfusu, 121 bin 739’unu ise kadın nüfusu oluşturdu.

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 2 bin 429 kişi azalış ile 131 bin 186 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde bin 195 kişi azalışla 67 bin 245 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 247 kişi azalışla 8 bin 576 kişi, Eskipazar ilçesinde 410 kişi azalarak 12 bin 586, Ovacık ilçesinde ise 369 kişi azalarak 3 bin 905 ve Yenice ilçesinde ise 194 kişi azalarak nüfusu 20 bin 116 kişi olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2019 yılında 9 bin 360 yabancı uyruklunun yaşadığı Karabük’te bu sayı 2020 yılında 9 bin 443’e yükseldi.

“En çok Karabüklü İstanbul ve Ankara’da yaşıyor “

Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Karabük nüfusuna kayıtlı 193 bin 741 kişi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşıyor. ADNKS sonuçlarına göre Karabük nüfusuna kayıtlı olan 193 bin 741 kişiden 95 bin 742’si İstanbul’da, 22 bin 162’si Ankara, 16 bin 152’si Kocaeli, 12 bin 433’ü ise Zonguldak’ta yaşıyor.

'Diğer İllerde Yaşayan Karabüklüler'

Adana: 364, Adıyaman: 52, Afyonkarahisar: 234, Ağrı: 84, Aksaray: 101, Amasya: 210, Antalya: 3 bin 144, Ardahan: 26, Artvin: 67, Aydın: 992, Balıkesir: bin 295, Bartın: 2 bin 265, Batman: 88, Bayburt: 33, Bilecik: 303, Bingöl: 68, Bitlis: 85, Bolu: 3 bin 31, Burdur: 98, Bursa: 3 bin 535, Çanakkale: 636, Çankırı: bin 371, Çorum: 171, Denizli: 443, Diyarbakır: 232, Düzce: bin 84, Edirne: 709, Elazığ: 112, Erzincan: 81, Erzurum: 212, Eskişehir: 820, Gaziantep: 300, Giresun: 105, Gümüşhane: 56, Hakkari: 82, Hatay: 2 bin 646, Iğdır: 52, Isparta: 199, İzmir: 3 bin 981, Kahramanmaraş: 120, Karaman: 94, Kars: 92, Kastamonu: 2 bin 58, Kayseri: 529, Kilis: 39, Kırıkkale: 161, Kırklareli: 531, Kırşehir: 66, Konya: 812, Kütahya: 348, Malatya: 173, Manisa: 878, Mardin: 163, Mersin: 465, Muğla: bin 190, Muş: 78, Nevşehir: 83, Niğde: 69, Ordu: 259, Osmaniye: 146, Rize: 95, Sakarya: 2 bin 258, Samsun: 741, Şanlıurfa: 200, Siirt: 64, Sinop: 233, Şırnak: 138, Sivas: 140, Tekirdağ: 3 bin 996, Tokat: 168, Trabzon: 286, Tunceli: 55, Uşak: 83, Van: 210, Yalova: 709 ve Yozgat: 155.

“Karabük’te en çok Kastamonu, Bartın ve Çankırılı ikamet ediyor”

TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden 77 bin 736 kişiden 14 bin 309’u Kastamonu, 9 bin 834’ü Bartın, 8 bin 591’i Çankırı, 4 bin 402’si Zonguldak, 3 bin 258’i Bolu ve 2 bin 905’i ise Trabzon nüfusuna kayıtlı bulunuyor.

En çok Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Zonguldak nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği Karabük’te en az ise 23 kişi ile Yalovalı ve 42 kişi ile Hakkarili bulunuyor.

TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımları şöyle sıralandı:

“Adana: 652, Adıyaman: 291, Afyonkarahisar: 363, Ağrı: 874, Aksaray: 222, Amasya 518, Ankara: bin 829, Antalya: 165, Ardahan: 241, Artvin: 716, Aydın 232, Balıkesir: 345, Bartın: 9 bin 834, Batman: 134, Bayburt: 309, Bilecik: 151, Bingöl: 130, Bitlis: 271, Bolu: 3 bin 258, Burdur: 132, Bursa: 449, Çanakkale: 116, Çankırı: 8 bin 591, Çorum: bin 121, Denizli: 223, Diyarbakır: 326, Düzce: 397, Edirne: 95, Elazığ: 383, Erzincan: 251, Erzurum: bin 402, Eskişehir: 372, Gaziantep: 385, Giresun: 769, Gümüşhane: 625, Hakkari: 42, Hatay: 634, Iğdır: 120, Isparta 220, İstanbul: 836, İzmir: 307, Kahramanmaraş: 974, Karaman: 125, Kars: 483, Kastamonu: 14 bin 309, Kayseri: 764, Kilis: 74, Kırıkkale: 438, Kırklareli: 98, Kırşehir: 525, Kocaeli: 253, Konya: bin 127,Kütahya: 209, Malatya: 639, Manisa: 314, Mardin: 349, Mersin: 493, Muğla:119, Muş: 200, Nevşehir: 262, Niğde 427, Ordu: bin 69, Osmaniye: 348, Rize: 456, Sakarya: 454, Samsun: bin 581, Şanlıurfa 511, Siirt: 146, Sinop bin 361, Şırnak: 86, Sivas: bin 787, Tekirdağ: 97, Tokat: 604, Trabzon: 2 bin 905, Tunceli: 65, Uşak: 97, Van: 561, Yalova: 23, Yozgat: 650 ve Zonguldak 4 bin 442."

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