Karabük Organize Sanayi Bölgesi Camii için temel atma töreni yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Organize Sanayi Bölgesi Camii’nin temel atma törenine katıldı.

Törene Vali Gürel’in yanı sıra Belediye Başkanı Rafet Vergili, Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Çelenli, kurum müdürleri ve işçiler katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bir organize sanayi bölgesine sahip olduğunu belirterek, “Karabük Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında orta büyüklüğe sahip. Burası bin 700'ün üzerinde kişinin çalıştığı bir organize sanayi bölgesi. Tüm yatırımlar bittiğinde de belki 4 binlerin üzerinde olan bir istihdam sağlanacak" diye konuştu.

Gürel, caminin alt yapısının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek temel atma töreninin hayırlı olmasını diledi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Çelenli, "Camimiz 10 dönüm arsa üzerinde, 575 metrekare oturma, 780 metrekare kullanım alanı olan normal şartlarda yaklaşık bin 100 cemaat kapasiteli, Karabük'e hakim bir kuş bakışı olan tepede çevresi ağaçlandırmaya fevkalade müsait bir konumdadır" dedi.

Çelenli, caminin yapımında çok sayıda iş adamının yardımda bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan dua ile birlikte caminin temeli atıldı.

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