KARDEMİR “SAP Steel4Hana” projesini hayata geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR “SAP Steel4Hana” projesini hayata geçirdi

İHA

KARDEMİR “SAP Steel4Hana” projesini hayata geçirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), 2019 yılının ekim ayında başlattı "SAP Steel4Hana" dijital alt yapı projesini 2021 yılında kullanmaya başladı.
Şirketten yapılan açıklamada, demir ve çelik sektörünün rekabetçi yapısında daha güçlü bir şekilde yer alabilmek ve dünyaya daha hızlı entegre olabilmek için geliştirilen SAP yazılımlarının, tedarik zincirinden pazarlama çalışmalarına ve müşteri ilişkilerine, insan kaynakları yönetiminden, otomasyon sistemlerine kadar, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayacağı belirtilerek, "Şirketinizin organizasyon yapısında köklü bir değişim sağlayacak SAP yazılımlarıyla, hammaddeden satış sahamıza kadar olan iş süreçleri de izlenebilirlik açısından daha güçlü hale gelecektir. Ülkemizde bu ciddi yatırımı başarıyla sonuçlandıran sayılı şirketlerden biri olan KARDEMİ AŞ., bu sayede demir ve çelik sektöründe dijital dönüşümü 'ilk' gerçekleştiren fabrika olmuştur. Sektörünün lokomotif firması KARDEMİR AŞ., geçiş yaptığı yeni 'dijital yönetim' sistemleri ile hem kendi alanında ilk olmuş hem de tüm firmalara örnek teşkil edebilecek bir yatırımı gerçekleştirmiştir. Çalışanlarının sağlığını öncelikli olarak gözeten şirketimiz, pandemi sonrası oluşacak yeni çalışma kültürüne, 'SAP Steel4Hana' gibi projelerle daha kolay adapte olacaktır. 'SAP Steel4Hana' projemizin, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Camii için temel atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Karabük Organize Sanayi Bölgesi Camii için temel atma ...
Mutasyonlu virüs Karabük’e de sıçradı Karabük’te biri doktor 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs Karabük’e de sıçradı Karabük’te biri ...
Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ziyaret
Karabük’ün nüfusu binden 19,7 gerileyerek 243 bin 614 oldu
YEREL HABERLER Karabük’ün nüfusu binden 19,7 gerileyerek 243 bin 614 ...
TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Gökkaya atandı
YEREL HABERLER TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. ...
Prof. Dr. Akbulut: "Sigara ve sağlıksız beslenme risk faktörleridir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akbulut: "Sigara ve sağlıksız beslenme risk ...
Karabük Belediyesi kiracılarına yüzde75 indirim yaptı
YEREL HABERLER Karabük Belediyesi kiracılarına yüzde75 indirim yaptı
AK Parti Karabük’te kongre sürecini tamamladı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük’te kongre sürecini tamamladı
225 yıllık Demirciler Çarşısı’nda mesleklerini sürdürmenin gururunu yaşıyorlar
YEREL HABERLER 225 yıllık Demirciler Çarşısı’nda mesleklerini ...
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Pendikspor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Pendikspor: 3
Safranbolulular Baharevi’nde ikinci baharını yaşayacak
YEREL HABERLER Safranbolulular Baharevi’nde ikinci baharını ...
Safranbolu’da mıntıka temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da mıntıka temizliği devam ediyor
Karabük’te 7 bin 346 doz korona virüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük’te 7 bin 346 doz korona virüs aşısı yapıldı
Kaymakam Türköz şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Karabük’te rüzgar potansiyeli düşük, güneş enerji potansiyeli yüksek
YEREL HABERLER Karabük’te rüzgar potansiyeli düşük, güneş enerji ...
Baklabostan Tabiat Parkı yatırımlarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Baklabostan Tabiat Parkı yatırımlarında son aşamaya ...
Türk Belgesel Sinemacılığının Usta Yönetmeni Suha Arın ölüm yıldönümünde anıldı
YEREL HABERLER Türk Belgesel Sinemacılığının Usta Yönetmeni Suha ...