Karabük’te "Bir Genç Bin Değer Projesi" faaliyetlerine başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği Bir Genç Bin Değer Projesi faaliyetlerine Safranbolu Kirkille Mahallesi’nden başlandı.

Mahallelerde bulunan ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören gençler Gençlik Merkezleri faaliyetlerine katılma imkânı bulamayan, dezavantajlı gençlerin bu imkânlardan faydalanmasını amaçlayan projenin açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Liderleri ve gençlerin katılımları gerçekleştirildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Güven gençlerin dezavantajlı mahalle konumundan sıyrılıp kendilerini topluma kabul ettirebilmelerini amaçladıklarını belirterek, “Bir Genç Bin Değer Projesi kapsamında Karabük ve Safranbolu da Gençlik Merkezlerimize ve Genç Ofislerimize uzak ve dezavantajlı mahallelerde bulunan gençlerimize gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ve alanlarında uzman eğitimciler tarafından uygulamalı ve teorik olarak sosyal ve kültürel eğitimler verilmesini amaçladıklarını, bu eğitim faaliyetlerin sonunda gençlerimiz birer gençlik merkezi üyesi olarak müzik kulübünde enstrüman çalabilir, kitap okuma halkaları kurarak yeni ekipler oluşturabilir, gençlik merkezi halk oyunları ekibimizde yer alabilir ve birer lisanslı masa tenisi satranç ve dart sporcusu olarak dezavantajlı mahalle konumundan sıyrılıp kendilerini topluma kabul ettirebilmelerini amaçlıyoruz dedi”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.