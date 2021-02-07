360 yıllık ‘Yemeniciler Arastası’ hizmet kültürünü sürdürüyor Ordunun ayakkabı ihtiyaçları için kuruldu, geleneksel el sanatlarının merkezi oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 48 dükkandan oluşan 360 yıllık ‘Yemeniciler Arastası’ aradan geçen yıllara rağmen işlevselliğini sürdürmeye devam ediyor.
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