Jandarmadan DEAŞ operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ propagandası yapan bir kişi yakalanarak, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.A.S.A. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şahsı daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.