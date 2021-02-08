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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Safranbolu sokak hayvanları unutulmuyor

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin çeşitli yerlerine mama bırakıyor.
Merkezde, sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri de her verilirken, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin isteği üzerine hafta sonları şehrin çeşitli yerlerine mama bırakılarak sokak hayvanlarının karnı doyuruluyor.
Belediye tarafında da soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanların soğuktan korunmaları için de vatandaşın talebi üzerine kedi evleri üretilerek gerekli bölgelere bırakılmaya devam ediyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her canlının yaşam hakkını korumak bir idareci olarak değil insan olarak vazifeleri olduğunu söyledi.
Başkan Köse, "Belediyemizin imkanlarıyla elimizden geldiğince sahipsiz hayvanların tedavilerini ve aşılarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Can dostlarımızın doğal ortamlarında barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bizlere mama konusunda destek veren tüm hayvan severlere teşekkür ederim" dedi.

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