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Karabük'te kısıtlamaya uymayan 53 kişiye ceza

İHA

Karabük'te kısıtlamaya uymayan 53 kişiye ceza

Karabük'te, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 53 kişiye ceza kesildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve maske yasağına uymayan 53 kişiye 47 bin 700 lira ceza uygulandığı belirtildi.

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