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Karabük’te 2020 yılında şirket sayısı 3 bin 785’e çıktı

İHA

Karabük’te 2020 yılında şirket sayısı 3 bin 785’e çıktı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş kurum denetimleri kapsamında müdürlüğü ziyaret eden Vali Gürel'i 2020 yılındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Karabük İl Müdürlüğü’nün vizyon ve misyonu, tarihçesi, teşkilat şeması ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Karataş, Karabük Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili bilgiler vererek sivil toplumlar, okullar ve yürüttükleri kurslar ile toplumu bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini, 2019 yılında 2 bin 112 kişinin Hakem Heyetine müracaat ettiğini, bin 869 karar çıktığını bu kararların bin 395’nin tüketici lehine, 402’sinin tüketici aleyhine, 71’nin ise görevsizlik ve 1 kararın bilirkişiye gönderildiğini söyledi.
6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince 3 bin 107 adet denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)’ne kayıt edilen toplam denetim sayısının 559, Covid19 sebebi ile marketlerin açılış ve kapanış saatleri kapsamında 74 firmanın denetlendiğini, yine Covid19 sebebi ile maske, eldiven, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili olarak 55 firmada denetim ve inceleme yapıldığını kaydetti.
Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 16 oda bulunduğunu, bu odalara kayıtlı esnaf sayısının 9 bin 846 olduğunu, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na uygun olarak Karabük merkez ve ilçelerinde 31 adet kooperatif bulunduğunu ifade etti.
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince 145 milyon 313 bin 588 TL kredi kullandırıldığını, Kooperatifçilik Destek Programı kapsamında ortaklarının çoğunluğunun kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği ile El Emeği Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifine destek programı kapsamında 150 bin TL makine ekipman desteği başvurusunun yapıldığını belirtti.
Karabük’teki şirketlerin dağılımı ile ilgili karşılaştırmalı bilgiler veren Karataş, 2020 yılı itibariyle şirket sayısında artış olduğunu, anonim şirket sayısının 675, limitet şirketin 2 bin 38, kolektif Şirketin 2, komandit şirket sayısının bin 70 olmak üzere toplam 3 bin 785 şirketin bulunduğunu, 2019 yılında bu rakamın 3 bin 70 olduğunu söyledi.
Verdiği bilgiler için Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş’a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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