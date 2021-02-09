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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabükspor’da 486 gün sonra gelen galibiyet

İHA

Karabükspor’da 486 gün sonra gelen galibiyet

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı TY Elazığspor’u 20 mağlup ederek 486 gün sonra galibiyet aldı.
Kardemir Karabükspor son galibiyetini 9 Ekim 2019 tarihinde ligin 7. haftasında yine Tetiş Yapı Elazığspor deplasmanında 32 kazanarak elde etmişti.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta mücadelesinde Elazığ deplasmanından galibiyetle dönen Kardemir Karabükspor bu sezon ilk galibiyetini alırken son galibiyetinin üstünden 486 gün geçti. Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında TY Elazığspor deplasmanında 32 kazanan kırmızımavililer yine geçtiğimiz sezonun 24. haftasında Elazığspor’u hükmen mağlup etmişti. Pandemi sebebiyle lig 28. haftadan sonra oynanmamış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşme olmayacağı açıklanmıştı.
20202021 sezonunun ilk haftalarında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamadığı için kulübe 3 puan silme cezası vermişti. Ligde puan tablosunda eksi 3 puan ile son sırada bulunan Karabükspor ligin 8. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor, 13. haftasında ise deplasmanda Kırklarelispor ile golsüz berabere kalarak 2 puan kazanmıştı. Ligin 22. haftasına eksi 1 puanla giren kırmızımavililer Elazığspor’u deplasmanda 20 mağlup ederek 2 puana çıkmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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