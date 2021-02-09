Valilik’ten fırtına uyarısı

Karabük Valiliği, gece yarısından itibaren etkili olması düşünülen fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Kuvvetli rüzgara dikkat. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden bölgemizde iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın aksam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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