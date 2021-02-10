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Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

İHA

Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir araya gelerek projeler hakkında bilgilendirme yaptılar.
Vali Fuat Gürel ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ankara’ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen heyet kentte devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgiler verdi.
Bakan Karaismailoğlu nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti.

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