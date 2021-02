Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızın en zor zamanlarında yardımcı olabilecek bir iradeyi gerçekleştireceğiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ni açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Günü'nde 70. merkez olan Karabük Acil Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, "2020 yılında toplam 59 milyon 500 bin gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Peki bunun yanında imdat isteyenlere, aman dileyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin. İki asılsız ve gereksiz çağrı bir doğru çağrı. Bu rakam büyük bir rakam. Burada herkesten çok büyük bir katkı ve destek beklediğimizi de ifade etmek isterim" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir şekilde adım attıklarını ifade eden Bakan soylu, tüm çağrıların 112 numarası ile tek çatı altında hizmete alındığını ifade etti. Bakan Soylu, "Emniyet teşkilatımız hem jandarma hem sağlık teşkilatımız hem orman teşkilatımız, itfaiye teşkilatımızı bunun yanında diğer acil çağrı merkezlerimizin çağrı karşılayıcılarının bulunduğu bir merkez. Bu merkezin ülkemiz için anlamı şu. Şu anda ülkemizde 155, 156, 157 gibi birçok sahip birimlerin acil çağrı numaralarını tek çağrı numarası adı altında topluyoruz. Biz bu işlemi 2009 yılında Antalya, ardından da Burdur ilinde başladık. Ve 2016 yılına kadar da toplam 24 ili kendi vilayetlerinde 112 çağrı adı altında topladık. O tarihten itibaren tekrar Avrupa muktebesatına uygun bir şekilde bir adım daha attık. 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamayı hedefliyoruz. Karabük'ün anlamı biz bugün 70. vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz. Allah nasip ederse Haziran ayı sonunda da 112 numarası adı altında vatandaşımız 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrılara ulaşabilecek sistemi Haziran sonunda ulaşacağız. Nasip olursa, gayretimiz bu noktadadır. Burada özellikle yeni bir hamle daha yaptık. Eğer her ilde kendi veri merkezini oluşturmuş olsaydık. Yaklaşık 20 katlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Oysa 24 çağrı merkezinden sonra şöyle bir karar aldık. Bunu bulut sistemine çıkarttık. Her ile kendi veri merkezini yapmadık. Hem maliyetten, hem insan kaynağından onu iyi bir şekilde oradan kaçınıp maliyetini azaltıp hem de yatırımımızı da efektif bir hale getirip teknoloji ile bunu bütünleştirme imkanına sahip olduk. Şunu ifade etmek gerekir ki 112 önce acil çağrı elemanlarımız bu çağrıları karşılıyor. Çağrıyı gönderen ve bir acil durumu olan vatandaşımızın hemen telefonundan eğer tespit edilebiliyorsa hem konumu hem de aynı zamanda adı soyadı tespit edilip ilgili bölüme hemen aktarılıyor. Burada da saniyelerle yarışan bir sisteme sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



"Dünyanın bir çok yerinde ödül almış yerli ve milli yazılım"

112 yeni nesil akıllı çağrı yazılımının dünyanın bir çok yerinde ödül alan yerli ve milli bir yazılım olduğunun altını çizen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Sistemimizin bir özelliği de 112 yeni nesil akıllı çağrı yazılımıyla yerli ve milli bir çağrı yazılımıyla dünyanın bir çok yerinde ödül almış bir yazılımla karşı karşıya kaldığımızdır. Bu da ayrı bir övünç kaynağımızdır. Bunun nedeni de şudur. Burada bulunan bütün kurumlara çağrıların ne zaman geldiği, hangi aralıkla geldiği, bir kaza olmuşsa bu kazaların oluş yerinin analizi veya bir ambulans gidecekse nereye ne kadar zaman içerisinde vardığı ve ne kadar zaman içerisinde varması gerektiği ve müdahalenin ne zaman olduğu, eğer orman yangınıysa bölgelerin hangi bölgeler olduğunu ifade edebilen, analiz yapma kabiliyetine sahip ve ilgili kurumları hem de bizleri tedbir almaya sevk eden akıllı nesil bir çağrı sistemimiz var. 2018 yılı sonu ve 2019 yılı başında devreye aldığımız eçağrı sistemi şu ana kadar da yaklaşık bu konuda 16 bin çağrı aldık. Eğer arabanız kaza yapar. Eçağrı sistemi varsa otomatik olarak devreye girer. 112'yi arar. O arabanın imdadına koşabilecek acil çağrı elemanlarımızı oraya göndeririz. Bu da dünyada birçok yerde olmayan bizde olan ve bunun yanı sırada dünyada olan yerlerde de akıllı nesil yazılımla beraber kullandığımız elektronik sistemdir. Bunun yanı sıra inşallah bir modelleme daha yapıyoruz. Bu yılın sonuna yetiştireceğiz. Allah muhafaza bir ilimizde deprem oldu veya afetle karşı karşıya kaldık. Yada bir ilimizde siber saldırı ile karşı karşıya kaldık. Bu ili yedekleyeceğimiz yeni bir merkez daha oluşturuyoruz. Hem onu başka illere yöneltebiliriz. Hem de bu konularda yeni bir merkezi oluşturabilecek onu aktarabilecek. Vatandaşlarımızın 112'ye ulaşmaya çalıştığında hemen onu başka bir merkeze yedekleyebileceğimiz sistemi daha oluşturduğumuzu ifade etmek isterim."



"Asılsız ve gereksiz çağrılar meşgul ediyor"

Asılsız ve gereksiz çağrıların, acil ihtiyacı olanlara ulaşmada geç kalmaya neden olan aksaklığı oluşturduğunu söyleyen Süleyman Soylu, vatandaşlara çağrıda bulunarak asılsız ve gereksiz ihbarlarla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu kadar sistemin kendine ait sakıncaları var mı. O da şu. Onu da burada milletimize bir çağrı olarak, imdat olarak söylemek isterim. Yardım dileyerek söylemek isterim. 2020 yılında toplam 59 milyon 500 gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Peki bunun yanında imdat isteyenlere, aman dileyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin. Bir tarafta 29 milyon acil çağrı, bir tarafta 60 milyona yakın gereksiz çağrı. Buradan vatandaşımıza şunu söylemek istiyorum. Eğer siz gereksiz ve asılsız çağrı için 112'yi meşgul ederseniz ya bir yangına geç kalma ya bir sağlık olayına, müdahaleye geç kalma, yaralanmaya geç kalmamızı veya ebetteki afet olayına geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli bir emniyetin, jandarmanın ulaşabileceği olaya geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli aksaklığı oluşturur. Onun için bu konuda cezai müeyyideler var. Ama buna nazaran bazı vilayetlerde çok iyi olmamıza rağmen bazı vilayetlerimizde bu anlayışı yakalayamadığımızı burada bir kez daha söylemek isterim. Burada vatandaşımızdan yardım diliyoruz. Bu konularda asılsız ve gereksiz, gereksiz çağrıdaki maksadımdaki şu. Asılsız arıyor kapatıyor. Hiçbir anlamı olmadan burayı meşgul ediyor. Gereksiz çağrı tanımı yaparken de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Karabük vilayetinde 112 yeni geçiyor. Vatandaşımız 155'i arıyor. Otomatik olarak 112'ye geçiyor. Herhalde yanlış anladım deyip kapatıyor. Bu çağrılarda da ciddi bir yoğunluk söz konusu. Hem valilerimiz, hem de ilgili birimlerimiz artık bu çağrıların da 112'ye doğru yönlendiğini hem onlar ifade etmeliler, hem kamuoyu oluşturucular, basın, medya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları değerlendirme ve katkılarını ortaya koyarsa memnun oluruz. İki asılsız ve gereksiz çağrı bir doğru çağrı. Bu rakam büyük bir rakam. Burada herkesten çok büyük bir katkı ve destek beklediğimizi de ifade etmek isterim. Burada bugün 70. 112 tek numara acil çağrı merkezimizi hizmete alıyoruz. Bu vesile ile de 112 Acil Çağrı Gününü de tebrik ediyorum. Bu konuda atılan adımlar, ortaya konulanlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan bu süreç ebetteki Türkiye'yi bu konularda çok daha üst noktalara taşımaktadır. Bir taraftan siz de bende biliyoruz ki kendi insansız hava aracını yapan bir Türkiye var. Diğer taraftan kendi uçağını yapmak için adım atan, tüm yatırımlarını ortaya koyan bir Türkiye var. Kendi arabasıyla buluşabilmek için gün sayan bir Türkiye var. Geçen akşam Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlayan uzayla inşallah ülkemizin, milletimizin tanışma halini ortaya koyabilecek çalışmalarını başlatan güçlü ve ayakları üzerinde durmaya çalışan bir Türkiye var. Şimdi de kaza yaptığı aracından kendisinin hiçbir müdahalesi olmadan aracın direk 112'yi aradığı ve sesi açtığı bir Türkiye'ye adım adım gidiyoruz. Burada vatandaşlarımızın hayat standardını yükselten, onlara en zor zamanlarındaki yardımcı olabilmek ve bunu sağlayabilmek konusundaki iradeyi gerçekleştireceğiz."



'AFAD'dan 112'yi arayabilme kabiliyetine sahip uygulama'

Bakan Süleyman Soylu, cep telefonlarında kullanılabilecek bir AFAD uygulaması yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Dün de bir vesile ile ifade ettim. Bu konuda hakikaten bakanlığımızın da hem mühendislerin hem de bizimle beraber çalışan girişimcilerin de önemli yaptığı ve gerçekleştirdiği adımlar var. Mimarileri var. Bunlardan bir tanesi de AFAD ile ilgili uygulama yapıyoruz. Çıktığı zaman dünyada da hakikaten nitelikli olarak önde olabilecek olan bir uygulama. Allah korusun afet anında, enkaz altında kalanların nasıl araba kaza yapmışsa kendinden otomatik olarak 112'yi arayabilme kabiliyetine sistem şu anda var ise aynı şekilde AFAD'da enkaz altında 112'yi arayıp onu harekete geçirebilen bir sistem olacak. Aynı zamanda bütün bunları sağlayabilecek bir anlayışı ortaya koyabilecek. Deprem olduğunda cep telefonunun otomatik olarak toplanma alanına vatandaşımızı telaşe getirmeden yönlendirebileceği, bu konuda adımları atabileceği yani teknolojinin her gelişmesine hayatımızın zor alanlarına da taşıyabilecek imdat dilediğimiz alanlarda da çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda tekrar 112 acil çağrı merkezimizin tüm numaralarda birleşmesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Buradaki çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 1500 acil çağrı merkezlerine eleman alıyoruz. Ebetteki eleman alınır, çalışan personel alınır. İlk kez bir şey yapıyoruz. 800'ünü bu okullarda okuyan kardeşlerimizden alacağız. KPSS puanları ve mülakatları yapılacak. Mayıs sonu Haziran başı itibariyle başlatacağız."

Bakan Soylu ardından ilk çağrıyı karşıladı.

