Yenice'de orman emvali satışında rekor kırıldı

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Yenice ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen orman emvali ihalesinde metreküp bedeli açısından satış rekoru kırıldı.

Balıkısık Depo Şefliği Yeniköy deposunda yer alan 555 parti, 93 istif numaralı 35 adede denk 22,554 m’lik 2. sınıf normal boy kalın kutur meşe tomruk metreküpü 3 bin 400 TL bedelle, yine aynı depoda satışa sunulan 556 parti, 94 istif numaralı 8 adede denk 4,870 m.'lik 2. sınıf normal boy kalın kutur meşe tomruk metreküpü 3 bin 600 TL bedelle rekor fiyata satıldı.

İhale sonucunda toplam 3 bin 902,454 m emval satışı gerçekleştirilirken, 2 milyon 901 bin 198,91 TL satış geliri elde edildi.

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