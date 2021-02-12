FSC Denetimleri tamamlandı

Uluslararası FSC (Forest Stewardship CouncilOrman Yönetim Konseyi) belgeli Yenice ve Karabük Orman İşletme Müdürlükleri’nde ikinci dönem üçüncü ara denetimleri Yenice’de başlayıp, Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde tamamlandı.

Baş Denetçi olarak Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen açılış toplantısına Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü vekili Eyüp Ünaldı ile Orman İşletme Müdür, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme Şefleri ve Orman Mühendisleri katıldı. Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz tarafından yapılan sunumun ardından konuşan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu FSC sertifikasının taşıdığı öneme vurgu yaparak teşkilata yeni katılan mühendisler için de FSC denetim sürecinin kendilerini geliştirmede ve uluslararası standartlarda ormancılık çalışmaları yürütme açısından önemli bir avantaj olduğundan, böyle bir süreçte görev almanın mesleklerine katacağı değerlerden bahsederek denetimde başarılar diledi. Baş Denetçi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu da söz alarak, FSC sürecinin çevre, sosyal etkileşim ve ekonomik prensipler üzerinde durduğunu, toprağın, suyun, havanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini, görev içerisinde yer alan tüm paydaşların süreçlere dahil edilmesi gerektiğini ve sorumluluğun olması gerektiği vurguladı.

Açılışın ardından Baş Denetçi tarafından evrak denetimleri çerçevesinde orman amenajman planları ve haritaları ile birlikte, FSC kapsamında korunan alanlara, bu alanlarda yapılan gözlemler ve üretim bölmelerine ait dosyalar ile İşletme Müdürlüklerinin tüm faaliyetleri hakkında incelemeler yapıldı. Daha sonra Karakaya Orman İşletme Şefliği 74 nolu bölmesine gidilerek arazide üretim faaliyetlerini inceledi.

Karakaya Orman İşletme Şefi Hakan İşcan’dan denetim kapsamında bölmede yapılan kesme, sürütme faaliyetleri ve bölmede çalışan işçiler üretim teknikleri ile özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi alarak denetimlerini tamamlayan baş denetçi Yenice’den ayrılarak denetimlerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nde devam etti.

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