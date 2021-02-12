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Vali Güler: "Kastamonu depremi ile ilgili ilimizde bir hasar oluşmadı"

İHA

Vali Güler: "Kastamonu depremi ile ilgili ilimizde bir hasar oluşmadı"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar kurumlarına ulaşan bir hasar bilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu merkezli depremin Karabük ve ilçelerinde de hissedildiğini belirterek, "Şu ana kadar valilik ve kurumlarımıza ulaşan hasar bilgisi yok. Araştırmalarımız devam etmektedir. Karabük, Kastamonu ve depremi hisseden bölge halkımıza çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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