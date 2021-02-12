Karabük’te kar yüzünü yeniden gösterdi Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı Karabük'te yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı.



Kentte uzun bir aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı KarabükBartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Pazar gününden başlamak üzere bir hafta boyunca etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.