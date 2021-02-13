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Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Karabük’e geldi Büyükelçi Saparbekuly: “Pandemi döneminde Kazakistan’da Türk şirketlerinin sayısı yüzde 20 artmıştır”

İHA

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Karabük’e geldi Büyükelçi Saparbekuly: “Pandemi döneminde Kazakistan’da Türk şirketlerinin sayısı yüzde 20 artmıştır”

Bir dizi ziyaretler için Karabük’e gelen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, pandemi döneminde Kazakistan'daki Türk şirketlerinin sayısının yüzde 20 artığını söyledi.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Karabük temasları kapsamında ilk ziyaretini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, Büyükelçi Saparbekuly’e çeşitli hediyeler takdim etti.
Ardından Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Saparbekuly, TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı ve Meclis Üyesi Fatih Aygün ile bir araya geldi. Görüşmede Türk firmalarının Kazakistan'daki yatırım faaliyetleri, hedef ve beklentileri ve iki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılması imkanları değerlendirildi.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikaları da gezen Saparbekuly, yapılan çalışmaları ve kullanılan teknolojileri yerinde inceledi.

“Demir çelik hammaddesi üretimi olarak burası farklı bir teknoloji”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’da demir çelik üretimde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, “Hem demir çelik hammaddesi hem de üretimi olarak. Burası farklı bir teknoloji. Kazakistan’da bunun gibi üretim teknolojisi henüz yok. Bizde bu üretimin nasıl yapıldığını görmüş bulunmaktayız. İnşallah yine Türkiye’deki ve diğer ülke üreticileri olsun Kazakistan’da görmek isteriz. Bu tür ileri teknoloji ile katma değerli demir çelik üzerindeki üretimlerin olması gurur duyulması gereken bir şey. İnşallah KazakistanTürkiye arasındaki ekonomik ticari yatırımlarımız gelişir. Çünkü Kazakistan eski Sovyetler coğrafyasında hem Orta Asya’daki yatırım çeken ülkelerden birisi” diye konuştu.

“Pandemi döneminde Türk şirketlerinin sayısı yüzde 20 arttı”
Kazakistan’ın yatırım yapılabilecek dünyadaki en iyi 25 ülkeden birisi olduğunu ifade eden Saparbekuly, “Günümüzde Kazakistan’da en çok çalışan yatırımcılar arasında başta Türk yatırımcıları gelmektedir. 3 bine yakın Türk şirketleri faaliyet göstermektedir. Son 1 senede pandemi döneminde Türk şirketlerinin sayısı yüzde 20 artmıştır. Bu da gurur verici bir şey. Fırsat olarak görüyorum” dedi.

“Türkiye’nin ticaret hacmindeki payı altıncı sıraya yükseldi”
Kazakistan'da sanayi yatırımında Türkiye’nın ilk 3 yatırımcıdan biri olduğunu söyleyen Saparbekuly, “Son 2 yılda Türkiye’den gelen yatırımcılar yüzde 14 pozisyonunda yükselmiş. İnşallah bunun sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Pandemiye rağmen ticaretimizde yüzde 5’lik bir daralma var. Ama bu çerçevede Kazakistan’daki genel ticaret hacminde Türkiye’nin payı yedinci sıradan altıncı sıraya yükseldi” ifadelerine ver yerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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