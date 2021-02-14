Karabük'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, orman kenarında gezinen vatandaşlar yol kenarında yaralı şahin buldu.
Uçmakta zorlanan şahin, KarabükDoğa Koruma ve Milli ParklarŞube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Korumaya alınan yırtıcı kuşun veteriner kliniğinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.