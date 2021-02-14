Safranbolu beyaza büründü



Yasin ALDEMİR /SAFRANBOLU, (Karabük) (DHA) KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi´nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük´ün Safranbolu ilçesi kar manzaraları ile kendine hayran bıraktı. 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu´nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu. Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-02-14 12:32:37



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