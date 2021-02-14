3 bin yıllık Safrabolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar yağan karla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından gece yarısı Karabük'te kar yağışı etkisini gösterdi. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan ve yerli yabancı turistlere ev sahipliği yapan Safranbolu ilçesinde de etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. 3 bin yıllık geçmişi bulunan Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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