2. Lig Kırmızı Grup: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 23. haftasında sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Yakup Keçeci xx, Ahmet Bingöl xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Sezer x, Tevfik x (Arda dk. 60 x), Emre x, Serkan x (Furkan dk. 57 x), Doğukan xx (Hasan dk. 57 x), Ali Kemal xx, Ömer Faruk Yılmaz x, Cihan x, Ömer Çelik x (Nazmican dk.75 x), Berk x
Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre xx, Ömer İnan xx, Savaş xx (İlker dk. 57 xx), İbrahim xx, Emre xx (Ferudun dk. 84 ?), Uğur xx (Osman dk. 73. xx), Ali xx, Onur xx (Salim dk. 57 xx), Ömer xx (Deniz dk. 84 ?), Ramazan xx, Sefa xx,
Goller: Emre (dk. 3), Uğur (dk. 20 Pen. ve dk. 45+1) (Bayburt Özel İdarespor)
Sarı Kartlar: Ömer Çelik, Ali Kemal, Arda (Karabükspor), Emre, Ferdun (Bayburt Özel İdarespor)
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