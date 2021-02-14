Karabük´te yüz yüze eğitime kar tatili 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimi bir gün süreyle erteledi.
Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri eğerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-02-14 23:22:02
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