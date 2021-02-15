Kısıtlamaya uymayan 29 kişiye 26 bin 100 TL ceza kesildi

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Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 kişiye 26 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 12 Şubat 2020 Cuma saat 21.00 ile 15 Şubat 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 29 kişinin ihlal yaptığını açıkladı.

Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 29 kişiye 26 bin 350 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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