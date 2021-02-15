Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti

Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.
Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2021-02-15 16:30:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.