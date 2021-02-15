Çoban köpekleri, sürüye saldıran kurdu telef etti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.

Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-02-15 16:30:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.