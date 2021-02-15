Karabük'te yüz yüze eğitime 1 gün daha erteleme



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle kentte yüz yüze eğitimin yarın da ertelendiğini duyurdu.

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından açıklama yapıldı. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-02-15 17:02:25



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