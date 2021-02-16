Karabük’te 87 köy yolu ulaşıma açıldı

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Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 166 köy yolundan 87'si ulaşıma açılırken 79 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde 44 köy yolunun daha ulaşıma açıldığı bildirildi. Böylece kent genelinde 166 köy yolundan 87’si ulaşıma açılmış oldu.

Karabük merkezde 7, Eflani ilçesinde 15, Eskipazar ilçesinde 17, Ovacık ilçesinde 18, Safranbolu ilçesinde 12 ve Yenice ilçesinde 10 olmak üzere 79 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 16 greyder, 2 kar bıçaklama, 1 dozer, 6 beko loder, 6 pikapla geriye kalan kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



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