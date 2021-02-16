Kilometrelerce ters yönde tehlikeli yolculuk

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giderek tehlike oluşturan iş makinesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın Karabük karayolunda ters yönde seyreden iş makinesi kilometrelerce ilerlemesi cept telefonuyla kayda alındı. Kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen iş makinesinin seyrettiği istikametten ise araç gelmemesi olası bir faciayı da engelledi.

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