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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Akdur, “Bebeklerinizi asla yüz üstü yatırmayın"

İHA

Prof. Dr. Akdur, “Bebeklerinizi asla yüz üstü yatırmayın"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, halk arasında beşik ölümü olarak bilinen 'ani bebek ölümleri' konusunda aileleri uyardı.
Bebeklerin kesinlikle yüz üstü yatırılmamaları gerektiğine dikkat çeken Akdur, yan yatış pozisyonunun da bebeğin uykuda dönme ihtimalinden dolayı uygun olmadığını söyledi.
Bebeklerin uygun olmayan pozisyonlarda yatırılmasının 'ani bebek ölümleri' açısından çok önemli bir tehlike faktörü olduğunu vurgulayan Akdur, bebeklerin uyutulurken mutlaka ve her zaman sırt üstü yatırılmaları gerektiğini belirtti. Bebeklerin yatarken kusmaması için emzirildikten veya beslendikten sonra gazının iyi çıkarılması gerektiğinin altını çizen Akdur, şu uyarılarda bulundu: "Bebeğin yatağı bebeğin gömüleceği şekilde yumuşak olmamalıdır. Bebeğin ağzını, burnunu kapatacak kadar gevşek ve yumuşak yatak, yastık ve yorgan gibi yüzeylere bebekler kesinlikle yatırılmamalıdır. Bebeklerin yuvarlanıp gömülüp sıkışmaması ve ağzının, burnunun yatak malzemesiyle kapanmaması için yumuşak ve gevşek yatak şilteleri kullanılmamalıdır. Bebeklerin altına serilen çarşaf buruşmamalı, gergin olmalı ve yatağın altına sıkıca yerleştirilmelidir. Bebeğin yatağında veya beşiğinde, yumuşak yastık, yumuşak tüylü battaniyeler ve özellikle yumuşak oyuncaklar kesinlikle bulundurulmamalıdır. Uyurken bebeğin başı mutlaka açıkta bırakılmalı, tülbent veya örtü ile asla kapatılmamalıdır.”
Bebeklerin mevsim şartlarına uygun olarak giydirilip asla kundak yapılmaması gerektiğini ifade eden Akdur, “Bebeklerin üstü göğsüne kadar örtülmeli, başı ve boynu mutlaka açıkta bırakılmalıdır. Bebeklerin örtü veya battaniyeyi yüzlerine çekme ve nefessiz kalma ihtimaline karşı, uykuları süresince aralıklarla kontrol edilmeleri yerinde olur. Bebeklerin ağzında biberonla uyumalarına izin vermek boğulmalarına yol açabilir. Bebeklerin uyudukları oda aşırı sıcak ve aşırı soğuk olmamalı. Çok sıcak bir oda, aşırı giydirilme bebeklerin termal konforunu bozarak uykuda fazla hareketlenmelerine neden olur. Bu durum da onlar için büyük tehlike oluşturur. Soba zehirlenmeleri ölümlere yol açıyor. Bebekler, asla yanan bir soba veya tüplü bir ısıtıcının olduğu odada uyutulmamalıdır. Bebekler radyatörün yanında, ısıtıcı veya sıcak klimanın altında, direkt güneş ışığı gören bir yerde asla uyutulmamalıdır. Araba koltuklarında, bebek taşıyıcılarında, bebek arabaları ve salıncaklarda bebekleri uyutmak 'ani bebek ölüm' tehlikesini artırıyor” dedi.
“Anne adaylarının hamilelikleri öncesinde ve hamilelikleri süresince sigara içmeleri ve pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalmaları, doğacak bebekler için çok büyük tehlikeler içeriyor” diyen Akdur, “Bebeklerin yaşadığı evin hiç bir yerinde kesinlikle sigara içilmemelidir. Annelerin bebeklerini doğar doğmaz doğru emzirmeye başlamaları bebeklerin sağlığı açısından çok önemli. Allah'ın insanlara bahşettiği besin olan ve gıda olmasının yanında hastalıklara karşı çok iyi bir koruyucu olan anne sütünden bebekler mahrum kalmamalıdır. Anne sütü, bebekler için özellikle ilk 6 ay mükemmel tek gıdadır. Her annenin bebeğine yetecek kadar sütü mutlaka vardır. Bebeklerimize ilk 6 ay anne sütünden başka besinler verilmemeli, 6.aydan sonra uygun ek gıdalar yine anne sütüyle beraber verilmelidir. Uygun ek besinlerle beraber emzirme 2 yaşına kadar sürdürülmelidir.
Anne adayının ilk gebeliğinin 20 yaşın altında olması, gebelikleri arasındaki sürenin kısalığı, iki doğum arasındaki sürenin 2 yıldan az olması, hamileliği öncesi ve hamileliği süresince anne adayının alkol kullanması ani bebek ölümleri açısından çok büyük tehlike taşıyor” ifadelerine yer verdi.

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