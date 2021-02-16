Karabük'te yüz yüze eğitime yeniden erteleme

Karabük Valiliği, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün daha erteleme yapılarak 18 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince ilimiz genelinde yoğun kar yağışının ardından sıcaklığın eksi derecelere düşmesi buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar oluşturması muhtemel risklerden dolayı 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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